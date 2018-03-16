KAP: Eczacıbaşı İntema payı sattı

İstanbul, 16 Mart () – Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin İntema A.Ş. paylarını sattığı duyuruldu.
Eczacıbaşı tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:;
“15.03.2018 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,00-39,48 TL fiyat aralığından 44.187 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.03.2018 tarihi itibariyle yüzde 48.02 sınırına ulaşmıştır.”
İstanbul, 16 Mart () – Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin İntema A.Ş. paylarını sattığı duyuruldu.