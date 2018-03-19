KAP: Eczacıbaşı'ının pay satışına Rekabet Kurulu izni

İstanbul, 19 Mart () – Eczacıbaşı, şirketin hisselerinin yüzde 47.61’ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin verildiğini duyurdu.

Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

“Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 47.61'sine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu haberi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 16/03/2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu satın alma işlemine izin vermiş olup, onay süreci SPK nezdinde devam etmektedir.”