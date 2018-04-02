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KAP: Doğuş Gayrimenkul'den imar planı davasına ilişkin açıklama

İstanbul, 2 Nisan () - Doğuş Gayrimenkul, Sarıyer Belediyesi’nin yürütme durdurma ve iptal istemi davasında verilen kararın iptali için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Doğuş Gayrimenkul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan...

KAP: Doğuş Gayrimenkul'den imar planı davasına ilişkin açıklama

İstanbul, 2 Nisan () - Doğuş Gayrimenkul, Sarıyer Belediyesi’nin yürütme durdurma ve iptal istemi davasında verilen kararın iptali için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Doğuş Gayrimenkul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“06.02.2017 tarihli ÖDA ile; Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine şirketimizce yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti.
30.01.2018 tarihli tebligatla; İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiştir. 
Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul 3 İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.”

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