Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

KAP: Denizli Cam'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı

İstanbul, 19 Mart () – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu. Denizli Cam Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “19.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan...

KAP: Denizli Cam'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı

İstanbul, 19 Mart () – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu.
Denizli Cam Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“19.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Cemil Tokel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Nazlı Zeynep Onursal'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314