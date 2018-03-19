KAP: Denizli Cam'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı

İstanbul, 19 Mart () – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu.
Denizli Cam Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“19.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Cemil Tokel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Nazlı Zeynep Onursal'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine, karar verilmiştir.”
İstanbul, 19 Mart () – Denizli Cam Sanayi, yeni yönetim kurulu görev dağılımını duyurdu.