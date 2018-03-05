KAP – Denizbank tahakkuk fişleri iptal davasını kazandı

İstanbul, 5 Mart () - Denizbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:

“İlgide kayıtlı açıklamalarımızda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından Bankamız adına 2011 yılı için tahakkuk ettirilen toplam 5.093.434,61 TL tutarlı KKDF kesintisi ve cezai faiz ödemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu davada Bankamız adına tahakkuk ettirilen KKDF'nin iptaline oybirliği ile karar verilerek dava lehimize sonuçlanmıştır.”