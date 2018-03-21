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KAP: Çelebi Havacılık Holding ortakları Alpha'ya hisse devretti

İstanbul, 21 Mart () - Çelebi Hava Servisi'nin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding'in ortakları holdingdeki bir kısım hisselerini sahip oldukları Hollanda'da kurulu Alpha Airport Services'e devretti. Çelebi Hava Servisi'nin KAP'a yaptığı...

KAP: Çelebi Havacılık Holding ortakları Alpha'ya hisse devretti

İstanbul, 21 Mart () - Çelebi Hava Servisi'nin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding'in ortakları holdingdeki bir kısım hisselerini sahip oldukları Hollanda'da kurulu Alpha Airport Services'e devretti.
Çelebi Hava Servisi'nin KAP'a yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin ana hissedarı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.(Holding) ortakları Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu) (Aile) tarafından Şirketimize yapılan bilgilendirmeye göre;
"Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Holding'te ayrı ayrı sahip oldukları 1.940.250 TL nominal değerli 1.940.250 adet A Grubu nama yazılı payları (Aile toplam 3.880.500 adet A Grubu payları), Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu'nun sermayesinde yüzde 50'şer paya ve yönetim kontrolüne sahip oldukları Hollanda'da mukim Alpha Airport Services B.V. unvanlı şirkete 20 Mart 2018 (bugün) tarihinde satıp devretmişlerdir."
Açıklamada yer alan tablolara göre, 25.87 milyon lira sermayesi olan holdingde Can Çelebioğlu'nun doğrudan sahip olduğu hisse oranı yüzde 25'ten yüzde 17.5'e, Canan Çelebioğlu'nun doğrudan sahip olduğu hisse oranı yüzde 25'ten yüzde 17.5'e geriledi. Bu iki hissedarın kontrol ettiği Alpha Airport Services şirketinin oranı yüzde 15 olurken, Zeus Aviation Services B.V. şirketinin yüzde 50 oran hissedarlık oranı değişmedi.

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