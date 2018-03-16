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KAP: Çelebi Hava Servisi A.Ş. Mumbai’deki imtiyaz sözleşmesi sürecini uzatıyor

İstanbul, 16 Mart () – Çelebi Hava Servisi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, Mumbai International Airport Private Limited ile arasındaki imtiyaz sözleşmesi sürecinin uzatıldığı duyuruldu. Çelebi...

KAP: Çelebi Hava Servisi A.Ş. Mumbai’deki imtiyaz sözleşmesi sürecini uzatıyor

İstanbul, 16 Mart () – Çelebi Hava Servisi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, Mumbai International Airport Private Limited ile arasındaki imtiyaz sözleşmesi sürecinin uzatıldığı duyuruldu.
Çelebi Hava Servisi A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Celebi Nas Airport Services India Pvt Ltd.'nin MIAL'in açtığı yer hizmetleri ihalesinin sonucu
Şirketimizin 02 Mart 2018 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Celebi Nas Airport Services India Pvt.Ltd. ("Celebi Nas") ile ihale makamı Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") arasındaki imtiyaz sözleşmesi imza sürecinin 15 Mart 2018'e uzatıldığı bildirilmişti.
Söz konusu imtiyaz sözleşmesinin imza süreci 15 Mart 2018 tarihine kadar tamamlanamamış olup,  MIAL tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, imtiyaz sözleşmesi imza süresi 30 Mart 2018'e uzatılmıştır.”

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