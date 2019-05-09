KAP - Boyner Perakende hisseleri Maayhoola'ya satılıyor

İstanbul, 9 Mayıs () – Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş., ana hissedarlarından Boyner Holding'in, sahip olduğu ve sermayesinin yüzde 42.8'ine karşılık gelen şirket paylarının tamamının, diğer ana hissedar Mayhoola'ya satışına ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları'ndan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada “Bugün Mayhoola ve Boyner Holding, görüşmeleri sürecinde Boyner Holding'in sahip olduğu şirketimiz paylarının tamamının (sermayemizin yüzde 42.8'i) Mayhoola'ya satışına dair müzakerelere devam edilmesi üzerinde mutabakata vardıklarını bildirmişlerdir. Bahsedilen işlemin hüküm ve şartları, zamanlaması ve fiyatı müzakerelerin ilerleyen aşamalarında belli olacaktır” denildi ve şu bilgiler verildi:

“Bu açıklama ile bağlantılı olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Grubumuzun finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bilançonun oluşturulması amacıyla:

- Yüzde 100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'nin paylarının tamamının,

- Sahip olduğumuz Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markaları ile alt markalarının mülkiyetinin, Boyner Holding A.Ş.'ye devredilmesi için Şirketimiz ve Boyner Holding A.Ş. arasında görüşmelere başlanmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılacak değerlemelerine ilişkin 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı çerçevesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşundan hizmet almak üzere gerekli görevlendirmenin yapılmasına,

- Gerekli değerleme çalışmaları, ön onaylar ve diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben, işlemin yeniden Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,

- Söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükmünde yer alan önemlilik kriterleri uyarınca değerlendirildiğinde

- işleme konu bağlı ortaklıkların (mal varlığının) son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının (2018 için: 2 milyar 929 milyon 151 bin 311 lira/5 milyar 400 milyon 598 bin 817 lira=yüzde 54.2), Tebliğ'de belirtilen yüzde 50 eşik değerin üzerinde olması sebebiyle, işlemin, Tebliğ kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirileceği ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı, Tebliğ'in 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan 4.86 lira pay fiyatından, Tebliğ'in 9. Maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde ayrılma hakkının kullandırılacağı hususunda Şirketimiz yatırımcılarının bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

“Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ve görüşmelere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılması, Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 6'ncı maddeleri kapsamında, bu çalışmalar sonuçlanana kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, sürecin ve çalışmaların olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen çalışmalar hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlenilen gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için alınmıştır. Konu hakkında taraflar arasında bir mutabakata varıldığı için erteleme gerekçesi ortadan kalkmıştır.”