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KAP: Borsa İstanbul pazarı değişecek şirketleri belirledi

İstanbul, 4 Temmuz () - Borsa İstanbul, 1 Ağustos'tan itibaren dönemsel değerlendirme çalışması sonucu pazarı değişecek şirketleri belirledi. BIST'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler...

KAP: Borsa İstanbul pazarı değişecek şirketleri belirledi

İstanbul, 4 Temmuz () - Borsa İstanbul, 1 Ağustos'tan itibaren dönemsel değerlendirme
çalışması sonucu pazarı değişecek şirketleri belirledi. BIST'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Borsamız Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecek payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda;
A) Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'a;
B) Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İttifak Holding A.Ş., Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır."
 

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