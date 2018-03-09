KAP: Atlantis Yatırım sermayesini artıracak

İstanbul, 9 Mart () – Atlantis Yatırım tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin sermayesini artıracağı duyuruldu.
Atlantis Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Sehven 08/03/2018 tarihli yapılan açıklamamızda kurul kararı beklenmektedir ifadesi kullanılmıştır. Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz'e tahsis edilecek bu sermaye artışı talebimiz ile ilgili olarak başvuru dosyamızı tamamlama çalışmalarımız devam etmektedir.”
İstanbul, 9 Mart () – Atlantis Yatırım tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin sermayesini artıracağı duyuruldu.