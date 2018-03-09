KAP: Atlantis Yatırım sermayesini artıracak

İstanbul, 9 Mart () – Atlantis Yatırım tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin sermayesini artıracağı duyuruldu.

Atlantis Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,

“Sehven 08/03/2018 tarihli yapılan açıklamamızda kurul kararı beklenmektedir ifadesi kullanılmıştır. Engin Tanju Karadağ ve Necdet Deniz'e tahsis edilecek bu sermaye artışı talebimiz ile ilgili olarak başvuru dosyamızı tamamlama çalışmalarımız devam etmektedir.”