KAP: Aselsan'dan halka arz duyurusu

İstanbul, 18 Nisan () - Aselsan sermayesinin 1 milyar liradan 1.21 milyar liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak ve sermayenin yüzde 17.35'ine denk gelen 210 milyon lira nominal payın halka arz edecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan izahnameye göre, halka arzın 2018 Haziran ayı içinde tamamlaması planlanıyor. Paylar fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi ile satılacak. Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecek. Şirket halka arzdan elde edeceği net geliri öncelikli olarak faaliyetlerini geliştirmeye ve büyümeye yönelik kullanacak. (Fotoğraflı)