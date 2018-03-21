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KAP: Anadolu Cam Yönetim Kurulu görev dağılımını açıkladı

İstanbul, 21 Mart () – Anadolu Cam, Yönetim Kurulu görev dağılımını duyurdu. Anadolu Cam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “21.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını...

KAP: Anadolu Cam Yönetim Kurulu görev dağılımını açıkladı

İstanbul, 21 Mart () – Anadolu Cam, Yönetim Kurulu görev dağılımını duyurdu.
Anadolu Cam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“21.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
 Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında; Sn. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Abdullah Kılınç'ın Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzca, Türkiye Cam Ambalaj Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapmak üzere Sn. Burak Atalay'ın atanmasına karar verilmiştir.”

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