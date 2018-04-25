KAP: Altınyağ varlık satış devir işlemleri için belge bekliyor

İstanbul, 25 Nisan () - Altınyağ Sodrugestvo Group S.A.(Sodru) ile varlık satış devir işlemlerinin başlatılması için, Gürtaş'a ait Yapı Kullanım İzin Belgesi'nin düzenlenmesinin beklendiğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.03.2018 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz üzere; Sodrugestvo Group S.A.(Sodru) ile varlık satış devir işlemlerinin başlatılması adına 07.03.2018 tarihinde yapılan görüşmeler neticesinde Arsa-Bina-Makina Parkı satışı için Due Diligence inceleme raporlarına göre satış tutarında 30.500.000 $ + KDV olarak kesin mutabakata varılmış ve ön protokol imzalanmıştı. Bu protokol sonrası, devam etmekte olan sürecimizde 24.04.2018 tarihinde duran varlık devri taslak sözleşmesi şirketimize ulaşmıştır. Danışmanlık hizmeti aldığımız Esin Avukatlık Ortaklığı (Baker&McKenzie) ve DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte) firmaları tarafından ilgili hususlar incelenecek olup, maddeler üzerinde uzlaşma sonrasında Kesin Devir Sözleşmesi imzalanacaktır. Devir işlemleriyle ilgili prosedürlerimiz devam etmekte olup, Sodru firması tarafından şirketimizden talep edilen tüm belge ve lisanslardan Altınyağ şirketimize ilişkin olanlar tamamlanmıştır. Gürtaş şirketimize ait ise, sadece Yapı Kullanım İzin Belgesi'nin düzenlenmesi beklenmektedir. Kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."