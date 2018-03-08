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KAP: Altınyağ mülk satış beyanında bulundu

İstanbul, 8 Mart () – Altınyağ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin Sodrugestvo Group S.A. firmasınayaptığı mül satışları beyan edildi. Altınyağ tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle...

KAP: Altınyağ mülk satış beyanında bulundu

İstanbul, 8 Mart () – Altınyağ tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin Sodrugestvo Group S.A. firmasınayaptığı mül satışları beyan edildi.
Altınyağ tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“28.11.2017 – 29.11.2017 – 10.01.2018 – 06.02.2018  tarihlerinde ve 02.03.2018 tarihinde resmi davet aldığımızı duyurduğumuz KAP açıklamalarımıza göre;
  Sodrugestvo Group S.A. ile varlık satış devir işlemlerinin başlatılması adına alınan 07.03.2018 tarihinde yapılan görüşmeler neticesinde Arsa-Bina-Makina Parkı satışı için Due Diligence inceleme raporlarına göre ön protokol imzalanmıştır. Altınyağ Kombinaları A.Ş. nin yapmakta olduğu iyileştirme yatırımlarının Sodrugestvo Group S.A. firmasının yükümlülüğünde olması, Sodrugestvo Group S.A. nın teknik inceleme için görevlendirdiği Royal Haskoning DHV Firmasınca hazırlanan raporda belirlenen teknik altyapı-tesis eksikliklerinin Sodrugestvo Group S.A. firması tarafından giderilecek olması ve ödeme koşullarının erkene çekilerek yüksek tutarda peşinat alınması nedeniyle, satış tutarında 30.500.000 $ + KDV olarak kesin mutabakata varılmış ve ön protokol imzalanmıştır. Mutabakata göre 11.000.000 $ + KDV devir tarihinde peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 19.500.000 $ + KDV ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde ödenecektir.  Devir sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.” 

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