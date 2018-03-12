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KAP: Altınyağ borçlarını ödeyeceğini duyurdu

İstanbul, 12 Mart () - Altınyağ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin Sodrugestvo Group S.A. firmasından alınacak peşinatın banka borçları için ödenmesine yönelik bankalarla görüşüldüğünü...

KAP: Altınyağ borçlarını ödeyeceğini duyurdu

İstanbul, 12 Mart () - Altınyağ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin Sodrugestvo Group S.A. firmasından alınacak peşinatın banka borçları için ödenmesine yönelik bankalarla görüşüldüğünü duyuruldu.
Altınyağ tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A ile şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamının satışı çerçevesinde yapılan kesin mutabakat sonucu doğrultusunda peşinat olarak alınacak olan 11.000.000 $ + KDV nin, Sat-Geri Kirala ve Proje finansmanı dahil Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş ve Albaraka Türk A.Ş. nezdinde bulunan tüm banka borçlarının kapatılması için görüşmelere başlanmıştır. Bu işlem sonrası şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait tüm kredi borçlarımız kapatılarak sıfırlanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”

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