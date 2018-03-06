KAP: Alternatifbank adını ve logosunu değiştirdi

İstanbul, 6 Mart () – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi: “6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”

06 Mart 2018 Salı 14:19