KAP: Alternatifbank adını ve logosunu değiştirdi

İstanbul, 6 Mart () – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi:
“6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”
İstanbul, 6 Mart () – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi: “6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”
06 Mart 2018 Salı 14:19
İstanbul, 6 Mart () – Alternatifbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yollanan açıklamada şöyle denildi:
“6 Mart 2018 tarihi itibarıyla bankamız adı ve logosu değişmiş olup diğer süreçler devam etmektedir.”
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