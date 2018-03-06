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KAP – Ak Yatırım sermayesini 50 milyon lira artıracak

İstanbul, 6 Mart () – Ak Yatırım'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulumuzun 25.12.2017-130 sayılı toplantısında: Şirketimizin 30.000.000.-(Otuzmilyon) TL. olan sermayesinin, nakit...

KAP – Ak Yatırım sermayesini 50 milyon lira artıracak

İstanbul, 6 Mart () – Ak Yatırım'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle denildi:
“Yönetim Kurulumuzun 25.12.2017-130 sayılı toplantısında:
Şirketimizin 30.000.000.-(Otuzmilyon) TL. olan sermayesinin, nakit sermaye taahhütüyle 50.000.000.-(Ellimilyon) TL. arttırılarak 80.000.000.-(Seksenmilyon) TL.'na yükseltilmesine, konu ile ilgili olarak esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilerek tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, ilgili izinleri müteakiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gereken tüm işlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

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