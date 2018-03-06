KAP - Ak Yatırım'ın Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart'ta

İstanbul, 6 Mart () – Ak Yatırım'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun 01.03.2018- 22 sayılı toplantısında:

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortağının olağan olarak 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:30'da Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine uyularak ilan merasimine gerek kalmaksızın toplantıya davet edilmesine ve İstanbul ili Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

21 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemi:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Denetçi raporlarının okunması,

4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,

5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7. 2017 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,

8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,

10. Denetçinin seçilmesi,

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin sermaye artışı ile ilgili 6.maddesinde değişiklik yapılması."