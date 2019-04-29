Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

KONYA'da imzalanan ön protokol kapsamında, Sivas Kangal Termik Santrali'nde kurulacak 'Baca Gazı Arıtma Tesisi' ile magnezyum sülfat gübresi üretilecek.

Anadolu Birlik Holding'e ait Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. ile Polonya firması SBB Energy S.A. arasında termik santralde 'Baca Gazı Arıtma Tesisi' kurulması konusunda ön protokol imzalandı. Konya'da imzalanan protokol çerçevesinde Baca Gazı Arıtma Tesisi yatırımı 'yap-işlet-devret modeli' ile gerçekleştirilecek ve yatırımın finansmanı SBB Energy S.A. tarafından karşılanacak. Kurulacak arıtma sistemi sayesinde kimyasal tepkimeyle elde edilecek magnezyum sülfat gübresinin ticari hakları yatırım maliyetinin geri dönüş süresi boyunca SBB Energy'de olurken, bu sürenin sonunda baca gazından üretilecek gübrenin üretim ve satışı Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak.

YENİ 'FİNANSMAN TEMİN' YÖNTEMİ

Dünyada dış finansman imkanlarının giderek zorlaştığı bir konjonktürde Anadolu Birlik Holding'in Kangal Termik Santrali'nde gerçekleştirilecek yatırımda kullandığı finansman ve iş birliği modelinin, ekonomik şartlar da düşünüldüğünde özel sektör eliyle gerçekleştirilecek yeni yatırımlar açısından da yeni bir finansman temin yöntemi olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Baca gazı arıtma tesisleri, çevre mevzuatı gereği termik santrallerde baca gazında bulunan kükürdün tutularak çevreye zarar vermesini önlemek üzere kurulması zorunlu tesislerdir. Dünyadaki termik santrallerde baca gazı arıtımında yaygın olarak kireç taşı kullanılmaktadır. Baca gazı arıtımında kireç taşının yaygın olarak kullanılmasının nedeni ise kükürdün tutulmasında kullanılan kireç taşının her yerde bulunabilmesi ve ucuz maliyetle temin edilebilmesidir. Baca gazı arıtma tesislerinde kalsiyum ile kükürdün kimyasal reaksiyonu sonucu son ürün olarak alçı elde edilmektedir. Ancak Türkiye'de doğal halde bulunan alçı ham maddesi maliyetinin söz konusu tesislerde kimyasal tepkimeyle elde edilen alçıya göre düşük maliyetli olması nedeniyle bir ticari değere sahip olmayan baca gazı arıtma tesislerinden kimyasal tepkimeyle elde edilen alçı, diğer santral atıklarıyla birlikte yeni bir atığa dönüştürülmüş olarak atık sahasına atılmaktaydı.

Tüm yatırımlarında sıfır atık, sıfır yan ürün prensibini kendine ilke edinen ve tüm yatırımlarında yan ürün ve atıkları ekonomik değere dönüştürecek yatırımlar gerçekleştiren Anadolu Birlik Holding, özelleştirme ihalesi ile aldığı Kangal Termik Santrali'nde de Türkiye'de bir ilke imza atarak, SBB Energy ile yaptığı protokolle baca gazını ekonomik değere dönüştürecek yatırımın startını da verdi.

Yapılan protokolle Anadolu Birlik Holding'in sıfır yatırım maliyetiyle gerçekleştireceği ve 'yap-işlet-devret modeli' ile Kangal Termik Santrali'nde yapılacak yatırımla baca gazında bulunan kükürt magnezyumun, kükürt ile kimyasal reaksiyonu sonucunda, nihai ürün olarak tarımsal üretimde yaygın olarak kullanılan ve Türkiye'nin ithalat yoluyla tedarik ettiği magnezyum sülfat gübresi üretilecek. Saflık derecesine göre İngiliz tuzu (Epsom) olarak da bilinen magnezyum sülfat tarımsal üretimde gübre olarak değerlendirilmesinin dışında gıda sanayinde ve kozmetik ile sağlık sektörlerinde de ana ham madde olarak kullanılmaktadır. Baca gazındaki kükürtle birlikte nihai ürün olan magnezyum sülfat gübresini üretecek olan ve Kangal Termik Santrali bünyesinde kurulacak gübre üretim tesisinin diğer ana girdisi olan magnezit üretimi açısından ise Türkiye dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

İmzalanan ön protokole göre tesis yatırımını yapımcı SBB firması üstlenirken, finansmanı da yine aynı SBB tarafından sağlanacak ve ilgili firma, kullanılan kredinin geri ödeme süresince tesisi kendisi işletecek, üretilecek gübrenin satışından elde edilecek gelirle de tesis yatırım bedelini kendisi ödeyecek.

MALİYETİ 100 İLA 150 MİLYON EURO

Baca gazı arıtma tesisleri bir santral için ciddi bir gider kaynağı iken Kangal Termik Santrali'nde gerçekleştirilecek söz konusu yatırımla, gelir kaynağına dönüşeceği belirtildi. 100-150 milyon euro civarında maliyeti olması beklenen tesisin tamamlanmasıyla Kangal Termik Santrali'nin, bir yandan çevreci bir yatırımı daha tamamlamış olacağı öte yandan da Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına katkı yapmanın mutluluğunu yaşayacağı kaydedildi.



FOTOĞRAFLI