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Kanada’nın demir cevheri ihracatı yüzde 53 arttı

Kanada Gümrük Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkenin demir cevheri ihracatı Şubat’ta aylık yüzde 36 düştükten sonra, Mart'ta aylık yüzde 53 artışla 3.81 milyon tona yükseldi. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi...

Kanada’nın demir cevheri ihracatı yüzde 53 arttı
Kanada Gümrük Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkenin demir cevheri ihracatı Şubat’ta aylık yüzde 36 düştükten sonra, Mart'ta aylık yüzde 53 artışla 3.81 milyon tona yükseldi.
Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi Çin, geçtiğimiz haftanın son gününde çelik imalatı için hammadde olarak kullanılan demir cevherinin vadeli işlemlerde yabancı yatırımcıya da açılmasına karar vermiş, kararın 4 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını söylemişti.
Kanada 2017’de toplam 3.8 milyar dolar değerinde demir cevheri çıkardı. Demir cevheri üretiminin toplam değeri fiyatların 2017’de daha yüksek seyretmesine bağlı olarak büyüdü. Kanada demir cevheri pazarının değeri yüzde 20.5 artarken, hacim yüzde 4.9 arttı.

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