Kanada’da son dokuz yılın en büyük iş kaybı gözlemlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Şubat () – Kanada’da bir kurumun açıkladığı yeni veriler, ülkenin son 10 yıldır en kötü işsizlik rakamlarına sahip olduğunu gösterdi.

Kanada’nın ulusal istatistik ajansı Statistics Canada tarafından yayınlanan veriler, Ocak ayındaki yarı zamanlı işten çıkarma rakamlarının, ülkede 2009 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana gözlemlenen en düşük rakamlar olduğunu ortaya koydu. Ontario eyaleti 137 bin yarı zamanlı işsizlik rakamlarıyla başı çekerken, bu duruma bağlı olarak eyaletin asgari ücret ödemelerinin de 1 Ocak’ta yüzde 20 arttığı gözlemlendi.

Uzmanlar, Kanada genelindeki 88 bin tam zamanlı iş kayıplarının ve hisse senedi piyasasındaki satışların ülke ekonomisini sarstığını söylerken, Montreal Bankası (BMO) Baş Ekonomisti Douglas Porter, “Ocak ayında açıklanan Kanada işsizlik rakamları, son 16 ayın ilk gerilemesine uğradı” dedi. Porter ayrıca Ocak ayında Ontraio’daki sert hava koşullarının eyaletin inşaat sektöründe 14,900 ve ulaşım sektöründe 5,900 kişinin işten çıkarılmasına sebep olduğunun altını çizdi.

Statistics Canada tarafından yayınlanan veriler yüksek işsizlik rakamlarına rağmen, geçen ay Kanada ekonomisinin toplamda 49 bin tam zamanlı istihdam sağladığını ortaya koydu. Genel düşüş, ulusal işsizlik rakamlarını Aralık ayında gözlemlenen yüzde 5.8’den Ocak ayında yüzde 5.9’a yükseltse de, rakamlar halen hükümetin bir yıl önce belirlediği yüzde 6.7 hedefinin oldukça altında kaldı.

Ontario Ekonomik Kalkınma Bakanı Steven Del Duca, yarı zamanlı işlerde yaşanan düşüşün hükümetin asgari ücreti beş hafta önce, birçok işletmenin çok fazla olduğunu söylediği saat başı 2.40 dolarlık bir artışla 14 dolara yükseltme kararından kaynaklandığına dair olan endişeleri reddederken, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bu ay gördüğümüz rakamlar ulusal trendin bir parçasıdır” dedi. İşsizlik rakamlarının son 34 ayda ulusal ortalamanın altında olduğunu vurgulayan Duca ayrıca, “Ontario Kanada’nın ekonomik büyümesinde liderdir” dedi.