Kanada’da mahkeme salonunda Bitcoin transferi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Kanada’da ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) dolandırıcılığı suçlamalarıyla mahkeme karşısına çıkan Dominic Lacroix, yargıç emriyle Quebech mahkeme salonunda 3.7 milyon dolarlık Bitcoin işlemi gerçekleştirdi.

Kanada Financial Markets Authority ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Lacroix’in bir para toplama dolandırıcılığında, PlexCoin ICO’su yoluyla yatırımcılardan 15 milyon dolar değerlinde kripto para toplatığı iddiasıyla kendisine dava açılmasını talep etmiş ve Lacroix ve eşi Sabrina Paradis-Royer’ın varlıkları mahkeme kararıyla dondurulmuştu.

Kararın ardından Yargıç Raymond W. Pronovost, Perşembe günü Lacroix’in sahip olduğu Bitcoin’leri de yönetime teslim etmesi gerektiği kararını verdi ve işlemin onaylanması için Lacroix’i Cuma günü mahkemeye çağırdı. Lacroix’in Bitcoin transferi işlemi için yetkililer mahkeme salonuna bir bilgisayar getirdi ve Lacroix 420 adet Bitcoin’i, mahkemenin görevlendirdiği bir yöneticinin hesabına transfer etti.