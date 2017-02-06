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Kamu kurumlarının hisseleri Varlık Fonu'nda

İstanbul, 6 Şubat () - Bakanlar Kurulu, Ziraat Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinin tamamına Türkiye Varlık Fonu'na...

Kamu kurumlarının hisseleri Varlık Fonu'nda

İstanbul, 6 Şubat () - Bakanlar Kurulu, Ziraat Bankası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), PTT, Borsa İstanbul, Türksat ve boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinin tamamına Türkiye Varlık Fonu'na devretti. Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 6.68 hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hisseleri de fona aktarıldı. Aynı karar ile, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait 3 milyar lira tutarındaki kaynak da 3 aylığına varlık fonuna devredildi. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek ve  uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecek.
Başbakanlık açıklamasında, Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği de belirtildi. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara katılmak ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek için kurulmuştu.

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