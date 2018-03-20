Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye, kalkınmada önde olan ülkelerden

SAMSUN'a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Türkiye bir taraftan DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da kalkınma hızını bir noktada tutuyor ve dünyadaki kalkınmada önde olan ülkelerden biri" dedi.

Samsun'a çeşitli ziyaretler ve konferans için gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şeref Malkoç, daha sonra Vali Osman Kaymak ile makamında görüştü. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada kalkınmada önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Malkoç, "Türkiye, ekonomisi dünya ekonomileri arasında kalkınmada ilk 3 sıraya giren bir ülke. Türkiye bir taraftan DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da kalkınma hızını bir noktada tutuyor ve dünyadaki kalkınmada önde olan ülkelerden biri. Diğer taraftan ise demokrasisini geliştirmeye, hukuk alanında atılımlar yapmaya, insan hakları konusunda bölgeye örnek olmaya çalışan bir ülke. Dünyanın hiçbir ülkesinde 3.5 milyon mültecinin barındığı söylenemez. Ama Türkiye ölümden kaçan, evleri yıkılan ve annesi babası ölen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu çok önemli. Belki bunun zorlukları var ancak bu, önümüzdeki medeniyetin inşasının ilk adımıdır, temellerinin atılmasıdır. Belki gelişmiş ülkeler bu mültecilere iyi bakmıyor ancak Türkiye bunlara gönlünü açtı ve ekmeğini paylaşıyor. Bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bunlar güzel şeyler ancak bunlarla yetinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR'

Türkiye'nin 2023 hedeflerine de değinen Şeref Malkoç, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi. Malkoç, "Türkiye'nin çok geniş potansiyeli var. Mesela, yılda 5 milyon Rus, Türkiye'ye geliyor. Aynı zamanda da 600 bin civarında Arap da serinlemek adına Türkiye'ye geliyor. Bunlar bir ülke için büyük nimetler. Türkiye hizmet kalitesi açısından, sağlık eğitim ve ekonomi açısından da son yıllarda fevkalade mesafe kaydetti. Bunlar yeterli değil. 2023 hedeflerine baktığımızda yapmamız gereken çok daha iş var. Çünkü her nasıl biz hizmet kalitesini artırmaya çalışıyorsak ülkelerin de birbirleriyle olan yarışları var. Türkiye'nin 2023 hedefi dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek. Burada herkese görev düşüyor" diye konuştu.

Şeref Malkoç, Valilik ziyareti sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın misafiri olarak golf tesislerini gezdi. Gezide Şeref Malkoç'a Vali Osman Kaymak da eşlik etti.



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