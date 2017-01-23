Kamu bankalarının alacak satışlarını TMSF yapacak

İstanbul, 23 Ocak () - Hükümet, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kamu bankalarının alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışı için yetkilendirdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 684 nolu KHK ile bankacılık yasasına eklenen bir maddede, TMSF'nin, kamu bankalarının alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak esasları belirlemede yetkili olacağı belirtildi.
İstanbul, 23 Ocak () - Hükümet, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kamu bankalarının alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışı için yetkilendirdi.