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Kaliforniyalı ayrılıkçılar Bağımsızlık Günü’nde "bağımsızlık" istiyor

Elif Varan / İstanbul, 4 Temmuz () – Amerikalılar 4 Temmuz’u coşkulu törenlerle kutlarken, Kaliforniya ayrılıkçıları Bağımsızlık Günü'nünde tam anlamıyla "bağımsızlık" istiyor. Calexit olarak bilinen "Yes California" bağımsızlık...

Kaliforniyalı ayrılıkçılar Bağımsızlık Günü’nde "bağımsızlık" istiyor

Elif Varan / İstanbul, 4 Temmuz () – Amerikalılar 4 Temmuz’u coşkulu törenlerle kutlarken, Kaliforniya ayrılıkçıları Bağımsızlık Günü'nünde tam anlamıyla "bağımsızlık" istiyor.
Calexit olarak bilinen "Yes California" bağımsızlık kampanyası, bugün Sacramento'daki eyalet başkentinde toplanmayı planlıyor. Destekçilerini, "Kaliforniya'nın Amerikan işgaline karşı durmaya" ve Trump taraftarlarını da "Kaliforniya'dan çıkmaya" çağırıyor.
Ayrılıkçılar, "4 Temmuz Kaliforniya'da kutlanacak bir gün değil" diyerek, 2020'de ABD'den ayrılmak için imza topladılar.
ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.
Daha önce de 2014 yılında ABD’li milyarder Tim Draper, Kaliforniya’yı altı farklı eyalete bölmek için imza toplamış ancak amacına ulaşamamıştı.

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