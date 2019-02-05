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KalDer’in yeni Başkanı Görgün Özdemir oldu

Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yeni Başkanı Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir oldu.

KalDer’in yeni Başkanı Görgün Özdemir oldu

 Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yeni Başkanı Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir oldu.
Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Yılmaz Bayraktar ve Süreyya Olam Başkan Yardımcısı, Barış Arat ise Sayman olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri ise; Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, M. Fahir Altan, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Nazmi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu.

Daha önce iki dönem KalDer Yönetim Kurulu’nda görev alan Yeni Başkan Görgün Özdemir, üstlendiği "onurlu görevden" ötürü çok mutlu olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“KalDer, ‘Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak’ misyonuyla ‘Mükemmellik’ ve ‘Kalite’ yolculuğunu tüm paydaşların katkıları ile sürdürmeye devam edecektir.

“Türkiye Kalite Derneği KalDer’in ülkenin kalkınma sürecinde çok önemli bir işlevi var ve bu işlevi Özel Sektör, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu ayırt etmeksizin çeyrek asrı aşkın süredir sürdürüyor.
“Yeni Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin Kalder’i sloganıyla yola çıktık. KalDer, çağdaş  ve rekabetçi bir yönetim modelini topluma sunan ‘profesyonel gönüllü’ bir sivil toplum kuruluşudur.

“Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ve temsilciliklerimiz ile ‘Mükemmellik Kültürü’nün ülkemizin her noktasındaki kurum ve kişilere, sürdürülebilir şekilde yayılımını sağlamayı hedefliyoruz.

“Kalite hepimizin  odağı olmalıdır. Yalnız işimize değil yaşamımıza da kalite katmalıyız.
“KalDer, 2030 vizyonumuz olan ‘Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma’ yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” 

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