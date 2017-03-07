KAGİDER’den “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyası

İstanbul, 7 Mart () - Türkiye kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) özel sektör ve kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden satın alımların artması için farkındalık yaratmak ve orta uzun vadede ekonomik anlamda güçlenen kadının yaşadığı topluma, aileye ve ülke ekonomisine geri dönüşünü sağlamak amacıyla “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” ismi verilen bir kampanya hazırladı.

KAGİDER, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlatacağı “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” kampanyası ile kamu alımlarına en az 1 kadın girişimci çağrılması, teşvik çalışmalarına cinsiyet eşitliği perspektifinden yaklaşılması ve verilen teşviklerde kadınlar için hedef konulmasını talep edecek.

Kampanya ile kamu ve özel sektörde satın alma yapan tüm kurumların dikkatini çekmek istediklerini söyleyen KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Kadın girişimcilerden ürün ve hizmet alınmasının ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını anlatacağız” dedi. Sanem Oktar, “Neden kadından almalı, diyoruz. Çünkü kadının yönettiği üretimde hata oranı daha öz oluyor. Ayrıca kadınlarımız daha organize ve çözüm odaklı çalışıyorlar. Bir de bunun ekonomik kalkınma boyutu var. Kadın üreticilerinden mal ve hizmet alarak ülke ekonominin gelişmesine ve daha fazla kadının iş hayatına dâhil olmasına katkı sağlarsınız. Kadınların ekonomiye dâhil olması demek Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 30 artması anlamına geliyor. Kadınlar girişimci olunca daha fazla kadını istihdam ediyor. Ekonomik olarak güçlenen kadın, hem ailesinin hem de toplumun güçlenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Güçlü kadın güçlü Türkiye söylemi ile kampanyayı başlattıklarını açıklayan Sanem Oktar, kadın tedarikçilerin kamu ihalelerinde ve sektör satın almalarında daha fazla yer alabilmeleri için çözüm önerilerinde bulundu. “Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı” projesinin Türkiye’de kamu tarafından başlatılmasını talep ettiklerini ifade eden Sanem Oktar, “Kadın girişimcileri geliştirmek için kamuda kadın tedarikçilerinin artması adına pozitif ayrımcılık yapılmalı ve bu çerçevede kamu alımlarına en az 1 kadın girişimci çağrılmalı” dedi.

TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre Türkiye’deki kadın işveren sayısının 111.000, kadın girişimci oranının ise yüzde 8 olduğuna dikkat çeken Sanem Oktar, yapılacak teşvik çalışmalarına cinsiyet eşitliği perspektifinden yaklaşılması gerektiğini söyledi. Güneydoğu teşvik paketinde kadın istihdamı ve kadın girişimciliği için kota getirilmesini istediklerini de ifade eden Sanem Oktar, “Verilen teşviklerde kadınlar için hedef konulmasını ve ticaret heyetlerine iş kadınlarının da davet edilmesini istiyoruz” dedi.

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