KAGİDER: Yönetimde daha fazla kadın için kurumlarda eşitlikçi dil şart

İstanbul, 7 Şubat () - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), özel sektörde daha fazla kadın yönetici olabilmesi için, öncelikli olarak kurumlarda "eşitlikçi dil"in gerekli olduğuna dikkat çekti.

KAGİDER, Turkish Women’s International Network (TurkishWIN) ve UPS’in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin desteği ile düzenlenen Kadın Liderlik Platformu (KLP), yeni yılın ilk zirvesini gerçekleştirdi.

Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini arttırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen KLP Zirvesi’nde “Fırsat Eşitliği, İyi Örnekler ve Zorluklar”, “Kurumların Dönüştürücü Gücünün Harekete Geçirilmesi” ve “Liderlikte Kadın İçin Yol Haritası” başlıkları masaya yatırıldı. “Hala engeller var” KLP Zirvesi’nin açılışında konuşan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu, kadınların iş yaşamına katılamaması ya da yöneticilik pozisyonlarına yükselememesinin önünde hala birçok engelin bulunduğunu ifade ederek, bu etkenlerin başında kadına atfedilen çocuk bakımı, evin düzeni gibi kültürel kodlanmaların geldiğini söyledi.

Çalışan ya da çalışmak isteyen kadından, iş-yaşam dengesini kurmada erkeğin aksine birden çok rolü üstlenmesi ve her birini de başarıyla yerine getirmesinin beklendiğine dikkat çeken Kayserilioğlu, “CEO düzeyinde olan kadınlar ilk olarak iş-yaşam dengesini nasıl kurduklarına dair sorular gelmeye devam ederken, erkek CEO’lara bu soruların hiç sorulmaması bunun en net örneklerinden biri” dedi ve ekledi:

“Kültürel kodlanma bir yana, kadınların iş yaşamında yükselmesinde bir diğer engel ise yerleşik toplumsal algı. 2016 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Uçurum Raporu’na göre yüzde 72’lik bir kesim erkeklerin erkek meslektaşı ile iş yapmaktan, erkek erkeğe bağ kurmaktan daha çok keyif aldığını kabul ediyor. Bu da maalesef kadınların çoğunun C seviyesi yöneticiliğin altında temsil edilmesine neden oluyor.” 102 şirkette araştırma yapıldı Kayserilioğlu konuşmasında, McKinsey’in Türkiye’deki önde gelen 102 uluslararası ve yerli büyük şirket içinde giriş seviyesinden genel müdür seviyesine kadar 240 bin beyaz yaka çalışanı kapsayan ‘Women Matter’ raporunu da değerlendirdi. Rapora göre ülke genelindeki düşük kadın işgücü katılımına rağmen Türkiye’deki lider şirketlerde kadın temsil oranının yüzde 41, üst düzey yöneticilerde yüzde 25 ve Genel Müdür düzeyinde ise yüzde 15 olduğunu belirtti.

Kayserilioğlu, yüzde 41’lik oranın finans sektörünün etkisiyle uluslararası ölçütlerin yalnızca biraz aşağısında yer aldığını, ancak finans sektörü dışarıda tutulduğunda, bu oranın lider şirketlerde bile yüzde 30’a düştüğünü belirtti.

Rapora göre Türkiye’deki lider şirketlerde üst düzey yöneticilerde kadın temsil oranının yüzde 25 olduğunu açıklayan Kayserilioğlu, “Tabi bu verilerin sadece metropollerdeki kadının temsil oranını yansıttığını, Anadolu şehirlerindeki kadının temsil oranına dair elimizde somut bir veri olmadığını not etmekte fayda var” dedi. “Potansiyellerimizin farkına varmalıyız” Zirvede konuşan UPS Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Müdürü Özge Yılancıoğlu Erol ise kadının görünür olabilmesi ve kendi potansiyelinin farkına varabilmesi için hem ticari hem de liderlik anlamında gelişmesi gerektiğini belirtti. Bunu UPS olarak desteklediklerini ifade eden Özge Yılancıoğlu Erol, “Onlara hem müşteri hem toplum hem de kişisel gelişim bacağında fırsatlar sunmalıyız. Biz buna 2010 yılında başladık. 2013 yılında ise artık sadece UPS içinde değil, ‘bütün kadınlar için neden düşünmüyoruz”, dedik. Tam da bu noktada KAGİDER ve TurkishWIN ile buluştuk. 4 yıl önce de KLP’nin temelini attık. Her birimiz kendi şirketimizdeki potansiyel kadın güçlerini oluşturabileceğimiz güzel anekdotlar yarattık” dedi. “Fırsat eşitliği için çalışmaya devam edeceğiz” Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Kurucu Üyesi, Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik ise konuşmasında, iş dünyasında dengelerin değişmesini, yönetim kurullarında kadınların izi, yeri ve fırsat eşitliği olması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını bildirdi.

Kadın iş birliği sihrine inanarak, bu platformda olmaya ve bu amaçla çalışmaya sürekli ve yılmadan devam edeceklerini açıklayan Canan Ercan Çelik, “Çeşitliliğin, katılımcılığın, eşitlik anlayışının ekonomilerde olduğu gibi demokrasilerin de bir vazgeçilmezi olduğunu bilerek, bu amacın hizmetkarı olacağız. Birbirimizi destekleyici, kadın gücüne ve olağanüstü iş birliği fırsatlarını hayata geçirmek için, hangi platform olursa olsun, var olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Teknoloji kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak” TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak da konuşmasında güç birliği yapmanın tam zamanı olduğunu söyleyerek, “4 yıldır kız kardeşlik ağıyla el ele vermiş durumdayız. Artık tüm dünyada değişim ve dönüşümün zamanı. 2020’de ABD’de serbest çalışanın istihdama katılım oranı yüzde 43 olacak" dedi ve ekledi:

"Uzmanlıklar bu noktada çok önemli hale geliyor. Global istihdamın yüzde 76’si ise milenyumlardan oluşacak. Teknoloji bugüne kadar başımızı döndürüyordu, ama artık uçuracak. Hayatımıza henüz girmemiş teknolojik gelişmeler yaşayacağız. Meslek tanımlarımız değişecek. Teknoloji kas gücü gerektiren her yerde kadının eşitlendiği ortamları da beraberinde getirecek. Kadına fırsatların çoğaldığı çok taze bir döneme giriyoruz. Bu süreçte rol modellerin dijitale taşınması ve onarıcı liderlik unsurlarını çok önemsiyoruz.” Katılımcılar Moderatör görevini KAGİDER Başkanı Sanem Oktar,

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ve

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Kurucu Üyesi, Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik’in üstlendiği zirveye;

General Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy,

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin,

Ford-Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün,

Boyner Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Bölümü Genel Müdür Yardımcısı İdil Türkmenoğlu,

McKinsey & Company Müdürü Bengi Korkmaz,

Borusan Holding Kurumsal İletişim Başkanı Şule Yücebıyık,

Ayaydın-Miroglio Grup İnsan Kaynakları Direktörü Yasemin Avcı,

Ey Türkiye EMEIA Bölgesi Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir,

Prana Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülfem Çakmakçı,

Doğan Holding TV A.Ş. Uluslararası Kurumsal Strateji Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı

konuşmacı olarak katıldı. (Fotoğraflı)