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KAGİDER-Tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Türkiye için tarım istihdamının "çok önemli" olduğuna dikkat çekerek, "Tarım bugün büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor, ama sektörde maalesef kadının...

EKONOMİ 06.11.2019, 16:44
KAGİDER-Tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Türkiye için tarım istihdamının "çok önemli" olduğuna dikkat çekerek, "Tarım bugün büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor, ama sektörde maalesef kadının adı yok" diye uyardı.
KAGİDER'in Türkiye’de tarımın geleceği, önündeki fırsatlar ve desteklerin konuşulduğu Kasım kahvaltısında, Tarım İşleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli’yi ağırladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdem konuşmasında, yeni dönemde üzerinde durdukları ve 4T (Tarım, Teknoloji, Ticaret, Toplum) mottosuyla ifade ettikleri çalışmalar arasında tarım ayağının ne kadar önemli bir açılım olduğuna vurgu yaparken şunları söyledi:
“Tarım Türkiye’nin ekonomik büyümesinden sofralarımıza kadar uzanan geniş bir yelpazede çok önemli işlevleri yerine getiren stratejik önemde bir sektördür. Kadının emeğinin değerlendirilmesi ekonomik güçte yok olmaması ve var olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım istihdamı çok önemli, ülke olarak bu sektörümüzün gerilemesine izin vermek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Tarım bugün büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor, ama sektörde maalesef kadının adı yok. Oysa kadınların girişimci potansiyeli ve enerjisi tarım sektörümüzü güvenle geleceğe taşıyabilir. KAGİDER’in yeni dönemdeki önceliklerinden biri de tarımda kadın girişimciliğini desteklemektir. Bu amaçla Anadolu’ya daha fazla gideceğiz. Tarımda daha fazla kadın görmek istiyoruz.”
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece de toplantı da yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin tarımsal hasılası 62.5 milyar lira seviyesinde bulunuyor. 14 milyon çiftçi kayıt sisteminde bulunuyor. Bakanlık olarak önceliğimiz kadınlardır. Kırsalda sosyal ve ekonomik yönden kadının kapasitesinin geliştirilmesi  yönünde önemli projeler yürütüyoruz. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlar tüm projelerde pozitif ayrımcılık kapsamına giriyor. Makine ve ekipman desteği sağlanıyor ve birçoğu hibe kapsamında olan destekler de var. Tarım sektöründeki kadınların ekonomiye daha fazla katılması ve değer yaratması kalkınmamız için şarttır”dedi.
BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli’nin Birleşmiş Milletler’de sunduğu “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesine değindiği konuşmasından satırbaşları da şunlar:
“Birleşmiş milletler projemizi faydalı bir proje olarak tescil etti bizde güzel bir platformda anlatarak sesimizi duyurma imkanı bulduk. Diğer iş kolları kadar Tarım için de hepimizin yapacak çok işi var.
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihsel birikimden süzülmüş köklü bir kültürü ve yine binlerce yıldır insanları beslemiş cömert ve zengin toprakları var. Ama tarımda kadının adı yok. Oysa Anadolu mutfağı bu köklü kültürün ayrılmaz bir parçası.
“Doğal ve organik ürünlerle yürüttüğümüz bu projeyi tamamen kadınlarla hayata geçirmek bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Çalışmamızda kadınların tarım alanındaki girişimci enerjilerini açığa çıkartıyoruz. Kırsalda yeni kadın girişimciler yaratarak onların ürünlerini kullanarak onlara da farklı alanlar açıyoruz. En azından farkındalık yaratmak ve bu anlamda algıyı değiştirmekte çok  önemli.
“Ülkemizde kadın girişimciliğini desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu örnek projemizi, tarımda kadın girişimciliğini öne çıkartan başka projelerin izleyeceğine inanıyorum.” (Fotoğraflı)
 

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