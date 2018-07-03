Elif Varan, İstanbul, 3 Temmuz () - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), "Kadın milletvekili sayısı çağdaş ve demokratik ülkelerdeki seviyelere çıkartılmalı" çağrısı yaptı.

KAGİDER'den yapılan açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde kadın aday sayısının az olduğuna dikkat çekerek, tüm siyasi partilerin cinsiyet eşitliği konusuna önem vermesi gerektiği vurgulandı.

KAGİDER’in açıklaması şöyle:

"24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde seçmen tercihini ortaya koymuştur ama ne yazık ki kadın aday sayısının ve sıralamasının yetersizliği nedeni ile 600 üyeli yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekillerinin sayısı 103. 26’ncı dönemde yüzde 14 düzeyinde olarak yüzde 3.0 artmıştır.

"Bir sonraki seçimlerde kadın milletvekili sayısının çağdaş ve demokratik ülkelerdeki seviyelere çıkartılması tüm siyasi partilerin önceliği olmak zorundadır.

"KAGİDER'in en büyük dileği yeni kurulacak Bakanlar Kurulu’nda kadınların erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesi, kadınların birikim ve enerjilerinden Türkiye’nin azami düzeyde faydalanabilmesi ve seçilen tüm milletvekillerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edinmiş kapsayıcı, kadın odaklı politikaları hayata geçirmesidir.

"Bu vesile ile yaklaşmakta olan yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında da tüm siyasi partilerin cinsiyet eşitliği konusuna özel bir önem vermelerinin gereğini vurgulamak isteriz."