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KAGİDER: İstikrarı, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atılmalı

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), “Türkiye'de istikrarı, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atılması ve hızlı bir normalleşme sürecine girilmesi” çağrısı yaptı. KAGİDER'in...

KAGİDER: İstikrarı, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atılmalı

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran () - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), “Türkiye'de istikrarı, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atılması ve hızlı bir normalleşme sürecine girilmesi” çağrısı yaptı.
KAGİDER'in Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şöyle denildi:
"Makro ekonomik göstergelerinin normal seyrinden saptığı ve ekonominin 'kırılgan' koşullarla karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde Türkiye’nin olağanüstü hal rejimini hızla geride bırakması ve gerekli reformları yaparak adalet sistemini güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır.
"Bu sadece siyasi istikrara destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomimizin de olası krizlere dayanıklılığını artırarak performansını yükseltecektir."

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