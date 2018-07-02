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Kadir Has Üniversitesi'nden “İklim Değişikliğiyle Mücadele” eğitimi

İstanbul, 2 Temmuz () - Kadir Has Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında "Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Oluşturulması...

Kadir Has Üniversitesi'nden “İklim Değişikliğiyle Mücadele” eğitimi

İstanbul, 2 Temmuz () - Kadir Has Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında "Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Oluşturulması Yoluyla Kamu Anlayışının Farkındalığının Artırılması Projesi" yürütülüyor.
İklim değişikliği ile mücadelede uluslararası platform konusu üzerine birçok araştırma yapılıyor. “Ayrıklaştırma (decoupling)” kavramı da yapılan araştırmalar ve projeksiyonlara bağlı olarak son 40 yılda önemi gittikçe artan bir kavram olarak literatürde yerini alıyor. Ayrıklaştırma, kaynak tüketiminden sağlanan insan refahının ve yeşil ekonominin tam merkezinde yer alıyor ve ticari faaliyetlerin çevre ile dost bir şekilde yürütülebilmesi için büyük önemi bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi, firma sahiplerine verdiği eğitimlerle nasıl temiz üretim yapacakları, büyüme devam ederken çevreye verilen zararı nasıl azaltacakları konusunda bilgilendirdi.
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Ucal, “İklim değişikliğinin negatif etkilerine yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz projemizle firmalara temiz üretim eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda bu eğitimlerde edinilen bilgilerin, pratiğe nasıl dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek vereceğiz. Böylelikle ticari menfaat sahipleri, yani üretici firmalarla sürdürülebilir çalışmalar yürütme kapsamında, üniversite olarak ciddi ve oldukça mühim bir adım atmış olacağız. Projedeki en önemli amaç; ekonomik büyüme devam etsin, ancak çevreye verilen zarar en aza indirgensin” dedi.

 

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