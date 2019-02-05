Kadıoğlu Hastanesi, Tanfer Sağlık Grubu’na devredildi

İstanbul, 5 Şubat () – Nişantaşı ve Levent’te hizmet veren Tanfer Sağlık Grubu, Kadıoğlu Hastanesi’ni de bünyesine katarak Tanfer Kadıoğlu Hastanesi olarak yoluna devam edecek.

Tanfer Sağlık Grubu’nun sağlık sektöründeki yatırımlarının hız kesmeden süreceğini söyleyen Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Bodrum’da açılacak rehabilitasyon ve geriatri merkezlerine ek olarak Antalya ve Mersin’de planlanmış hastane projeleriyle atılımlarına devam edeceğini söyledi ve ekledi:

“Biz Tanfer Sağlık Grubu olarak 1957 yılında sağlık sektörünün içerisine girdik.

“Çapada cerrahi kürsüsünde ihtisasımı tamamlayıp Dr. Md. ünvanını aldım. 1982 yılında İstanbul Nişantaşı’nda Tanfer ağız ve diş sağlığı muayenehanemi açtım.

“Şu anda Tanfer Sağlık Grubu, sadece yurt içinde değil, yurt dışında Almanya’da ciddi bir sağlık turizmi hamlesi içerisinde. İlerleyen zamanda Londra’da da olacak.

“Tanfer Sağlık Grubu’nda çalışan arkadaşlarımız, çok ciddi özveriyle görevlerini yaparlar, yapmaya devam ediyorlar.

“Benim için önemli olan yapılmış olan çalışmanın verimli olması. Tüm yatırımlarımı ülkeme yapmaya devam edeceğim.”

Yönetim Kurulu Üyesi Seycan Tanfer, senelerdir aynı ekip arkadaşlarımızla birlikte çalıştıklarını söyledi ve ekledi:

“Ben de 22 yıldır bu topluluğun içindeyim. Birlikte büyüdük, kurumumuzu bu ekip çalışmasıyla büyüttük. Bugün, Kadıoğlu Hastanesi’nin de aramıza katılması ile birlikte bu ekip çok daha büyük sayılara ulaştı. Ümit ediyorum ki, Bodrum ve Antalya’daki projelerimizi de hayata geçirdiğimiz zaman çok daha büyük bir aile olacağız.”

Tanfer Kadıoğlu Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Emin Balcı, “Vizyonları hayata geçirmek, iyi organize olmuş birlikteliklerin işidir. Ortak geleceğimiz için herkese pek çok görev ve sorumluluk düşüyor. Bu da bir ekip işi olduğundan ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Kurumsal ve sürdürülebilir bir gelecek bizleri bekliyor. Artık daha çok çalışma zamanı” dedi.

Tanfer Sağlık Grubu’nda 14. yılını tamamladığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Songül Demirci de, “Ben her zaman şuna inandım özveri, iyi niyet ve içtenlikle, benimseyerek, işinizin hakkını verdiğinizde mutlaka size olumlu dönüyor. Ben inanıyorum ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile gücümüze güç katarak emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hep birlikte başarılı bir çalışma hayatı hayal ediyorum, aramıza hoş geldiniz diyorum” dedi. (Footoğraflı)