Kadınların iş hayatına katılımına destek

DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker, Ege Bölgesi'nde 50'den fazla mağazayla faaliyetlerine devam ettiklerini, yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın olmak üzere yaklaşık bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Çokeker, "Mutlu Kadın Hareketi kapsamında kadınların iş hayatına katılımını destekliyoruz. Kadın çalışanlarımız yasal sürelerin ötesinde izin kullanabiliyor" dedi.

İzmir'de düzenlenen özel sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya gelen DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker, şirketin insan kaynakları alanındaki eğitim ve uygulamalarının yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesi'nin vizyonu hakkında bilgiler paylaştı.

Başta İzmir olmak üzere Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak gibi illeri içine alan Ege Bölgesi'nde 50'den fazla mağazalarının bulunduğunu belirten Çokeker, "Mağazalarımızın il bazında dağılımı İzmir'de 20, Aydın'da 9, Balıkesir'de 3, Denizli'de 3, Manisa'da 5, Muğla'da 10 ve Uşak'ta 2 şeklinde sıralanıyor. Bu illerde yüzde 43 'ü erkek, yüzde 57'si kadın olmak üzere yaklaşık 1000 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. İzmir ülkemizin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Yazın gelmesiyle birlikte Ege Bölgesi'nde çok daha fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeni işe alımlar yapmayı planlıyoruz. Özellikle mayıs ve eylül döneminde Ege Bölgesi'ndeki çalışan sayımızı yüzde 30 arttıracağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA MUTLULUK MÜDÜRLÜĞÜ

İnsana yatırımın DeFacto için her zaman birinci öncelik olduğunu anlatan Çokeker, tüm çalışanların mutluluğuna önem verdiklerine dikkat çekerek, "Özellikle kadınların toplumsal ve iş hayatındaki konumunun eşit duruma gelmesini, onlara istihdam yaratmayı, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasına özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve memnuniyeti için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de ilk olan birçok uygulamayı hayata geçirdik. Çalışmalarımızı ve yatırımları sürdürülebilir kılmak amacıyla 2011 yılında Mutluluk Müdürlüğü bölümünü kurduk. Şirketimizin üst yönetimi, tacı çalışanların başına koydu ve çalışan mutlu ise müşteri de hissedar da mutlu olacaktır anlayışı ile mutlu bir ortam yaratmak için samimi bir gayret içine girdi. Aradan geçen sürede bunun meyvelerini fazlasıyla topladığımızı söyleyebilirim" dedi.

Çokeker, şirket kültürü olarak sürdürülebilir büyüme için iş ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliliğinin oluşması ve bunun korunması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Çokeker, şöyle konuştu:

"Bu anlamda üzerimize düşeni yerine getirmek için 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık. Aynı yıl kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt etmek için Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri'ne (WEPs) imzacı olduk. Devamında çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak için DeFacto Akademi'yi kurduk. DeFacto Academy ile hayata geçen Ürün Yönetimi ve Mağazacılık Okullarımız ile çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine, Liderlik Okulumuz ile de yetkinlik gelişimlerine odaklanıyoruz. Kariyer yolu ile entegre edilen gelişim yolculuğunda 13 bin 500 çalışanımıza eğitim imkanı sunuyoruz."

MUTLU KADIN HAREKETİ

'Mutlu Kadın Hareketi' kapsamında kadınların iş hayatına katılımını desteklediklerini anlatan Yeşim Çokerer sözlerine şöyle devam etti:

"Ege Bölgesi'nde çalışan kadınlarımızın da iş hayatına katılımını destekliyoruz. Mutlu Kadın Hareketi kapsamında kadınların iş hayatına katılımını destekliyoruz. Kadın çalışanlarımız yasal sürelerin ötesinde izin kullanabiliyor. Çalışan annelerimiz için okulların açılış ve kapanış günlerinde çocuklarının bu özel anlarında yanında olabilecekleri yarım günlük izin desteği veriyoruz. Hamilelik süresince çalışma saatlerinde düzenlemeler yaptık ve çalışma süresini 45 saatten 37.5 saate indirdik. Tüm süt izinlerinin birleştirilip haftada bir gün kullanabiliyorlar. Yasal zorunluluğa ek olarak ücretsiz üç aylık doğum izni hakkı ve doğum izninden dönen annelerimize doğum kiti veriyoruz. İş-özel hayat dengesini koruyabilmeleri için tüm genel müdürlük kadın çalışanlarımıza yönelik ayda bir gün evden çalışma imkanı sağlıyoruz."

KUMAŞTAN HAYALLER İLE KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT

Mutlu Kadın Hareketi ile başarılarını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Çokeker, "Eylül 2018'de Kumaştan Hayaller projemizi başlattık. Proje kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. DeFacto mağazalarımda satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle, Kanserli Çocuklar Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini destekliyoruz. Böylece bir yandan kanser tedavisi gören çocuklarımız için farkındalık yaratırken diğer yandan kız çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayarak çevreyi koruyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit, Tekirdağ Kapaklı, Van gibi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladık. Büyük hayaller ile yola çıktık ve coşkulu bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız; Kumaştan Hayaller projesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırarak daha fazla umut taşımak. Bu amaçla projemizi sırasıyla İzmir, Kırklareli, Sivas, Samsun, Antalya ve Gaziantep gibi illerimize taşıyıp yaygınlaştırmayı planlıyoruz. İzmir'de bunun ilk adımlarını atmaya başladık" diye konuştu.