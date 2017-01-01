Kadın istihdamında Avrupa standardını yakaladılar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Serbest Bölge, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan kadın istihdamında Avrupa standartlarına yakın rakamlara sahip. Toplam 4 bin 200 kişinin istihdam edildiği Serbest Bölge'de istihdamın yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Toplam 1800 kadın çalışanın bulunduğu bölgede medikal, tekstil ve elektronik sektörleri öne çıkıyor.

Antalya Serbest Bölge'de medikal sektöründe istihdam edilen 1342 kişinin 1074'ü kadın. Medikal sektöründe kadın istihdamı oranı yüzde 80. Tekstil sektöründe ise toplam 113 çalışanın 82'si kadın. Bu sektördeki kadın çalışan oranı yüzde 73. Elektronik sektöründe ise 605 istihdamın 405'i, yani yüzde 67'sini kadınlar oluşturuyor.

KADINLAR DAHA TİTİZ VE BAŞARILI

Antalya Serbest Bölge'nin üretim ağırlıklı ve istihdamı destekleyen bir bölge olduğunu belirten ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, özellikle medikal, elektronik ve tekstil sektörlerinde kadınların istihdam oranının yüksek olmasının nedenini, el yeteneği ve titizlik isteyen bu işlerde kadınların daha başarılı, yetenekli ve titiz olmalarına bağladı. Gürses, Serbest Bölge'de önümüzdeki dönemlerde hedeflerinin ise medikal ve elektronik sektörlerindeki firmaların artırılmasına yönelik olacağını söyledi.

NE ÜRETİYORLAR?

Gürses, medikal sektöründe kadınların böbrek diyaliz makine ve setleri, açık kalp ameliyatlarında kan dolaşımı sağlayan ürünler ve yine ameliyatlarda kullanılan serum setleri ve ameliyat bıçakları gibi üretimlerde yer aldıklarını kaydetti. Elektronik sektöründe ise makineler ve yürüyen merdivenlerin elektronik kartları ve otomobillerin kablo donanımı gibi yine büyük titizlik isteyen alanlarda kadın istihdamına önem verildiğini belirten Gürses, tekstil sektöründe de giyim ürünleri imalatında görev aldıklarını açıkladı.

İHRACATI İTHALATIN ÜZERİNDE

Antalya ekonomisi açısından turizm ve tarım sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde en kötü yılını yaşayan Antalya'da Serbest Bölge'de, başta yat sektöründeki rekor artış olmak üzere toplam ihracat rakamları, ithalat rakamlarının üstüne çıktı. 2015 yılına göre lüks ve ultralüks yat ihracat rakamı 83 milyon dolardan yüzde 63 artışla 135 milyon dolara yükselen Serbest Bölge'de, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılında yüzde 148 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 179'a çıktı.

ANTALYA'NIN YÜZDE 36'SI KADAR İHRACAT

2015 yılında 218 milyon dolar ithalata karşı 326 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2016 yılının 11 aylık döneminde ise 176 milyon dolarlık ithalat yapılırken, ihracat rakamı 317 milyon dolar oldu. Antalya'nın Serbest Bölge haricindeki ihracat rakamı 11 ayda 887 milyon dolar olurken, Serbest Bölge 317 milyon dolar ile Antalya ihracatının yüzde 36'sı kadar ihracat gerçekleştirdi.

İşleticiliğini ASBAŞ'ın üstlendiği Serbest Bölge'de 110 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardan yaklaşık yarısı yat sektöründe, diğerleri ise medikal, elektrik-elektronik, tekstil, tarım gibi alanlarda öne çıkıyor.



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