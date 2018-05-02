Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi'nde 'Proje Geliştirme Başarı Ödülü' İlknur Menlik'in oldu

İSTANBUL, () - GİRİŞİMCİLİK ile topluma ilham veren kadınlarımızın başarı hikayelerini ve deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi 'Ekonomide Kadın Eli' ana teması İstanbul'da, çoğunluğu kadın dinleyicilerden oluşan yaklaşık 200 kişinin katılımı ile yapıldı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, 'Proje Geliştirme' kategorisinde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

İş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasının önde gelen isimleri Sarıyer Belediyesi, MEF Üniversitesi, Daikin ve Hepsiburada.com’un katkıları ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından bu yıl ilk kez 28 Nisan Cumartesi günü yapılan, Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde buluştu. Zirvede, topluma rol model olmuş, ilham vermiş kadınları teşvik etmek üzere başarı ödülleri takdim edildi.

Kurumsal iletişim alanında uzun yıllardır devam eden başarılı kariyerini Birleşmiş Milletler tarafından FAO Ödülü’ne de layık görülen aynı zamanda Gıda Hattı dergisini yöneten Menlik, Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, 'Proje Geliştirme' kategorisinde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Menlik; Türk Gıda Sektörü’nün en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Gıda ve İçecek Endüstrisi Kuruluşları Federasyonu’nun Kurumsal İletişim Direktörlüğü, AB Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonu’nda (CIAA) Türkiye’yi temsil etme, Tüketici İlişkileri ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu üyeliği, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Mütevelli Heyeti üyeliği, Reklam Kurulunda Tüketici Konseyi temsilciliği, Uluslararası Şeffaflık Kulübü üyeliği gibi sosyal fayda sağlayan sorumluluklar üstleniyor.

Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde; Yaratıcılık, Sosyal Girişimci, Proje Geliştirme, Turizm, İklim Elçisi, Anadolu’da Değer Yaratma, Yönetimde Başarı, Sivil Toplum, İletişim, Kadın Siyasetçi, İnsani Gelişmişlik, Yurtdışında Değer Katan, Kurumsal sosyal sorumluluk, Öncülük Eden, Rol Model, Topluma Katkı,Uzmanlaşma ve Markalaşma ile Çevre kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

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