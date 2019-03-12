“Kadın Girişimcilerin İlham Veren Hikayeleri” konferansı 15 Mart’ta

İstanbul, 12 Mart () - Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) 15 Mart Cuma günü Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenleyeceği “Kadın Girişimcilerin İlham Veren Hikayeleri” konferansında, birçok kadın girişimci deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye’den ve Birleşik Krallık’tan birçok başarılı kadın girişimcinin deneyimlerini paylaşacağı konferansta, katılımcılar interaktif paneller sayesinde konuşmacılarla sohbet etme, fikir alışverişinde bulunma ve yönetimlerin kadınları nasıl destekleyebileceği konuları üzerine tartışma imkanına sahip olacak.

Birleşik Krallık’ın önde gelen kadın yatırımcılarından Founders4Schools, Workfinder & The Scaleup Institute Başkanı Sherry Coutu’nun açılış konuşmasını yapacağı konferansın ilk paneli “Hükümet kadın girişimcileri nasıl destekler ve kadın girişimcilere nasıl teşvik sağlar?” başlığını taşıyor. Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’ın moderatörlüğünde panelistler Sherry Coutu, KAGİDER Başkan Yardımcısı Zehra Güngör ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta kadın girişimcilere sunulan destekleri, kendi girişimcilik ve iş hayatı hikayelerini ve deneyimlerini anlatacak.

“Türkiye ve Birleşik Krallık’tan başarılı kadın girişimcilerle sohbet. Onları başarıya götüren neydi? Yeni bir işe başlayacak veya işini büyütecek kadınlar için önemli bilgiler nelerdir?” başlıklı ikinci panelde ise Birleşik Krallık’ta yatırımı bulunan Türk kadın girişimciler bu ülkenin yatırım ortamını, Uluslararası Ticaret Departmanı’nın sunduğu destekleri ve kadın girişimci olmanın avantajlarını anlatacak.