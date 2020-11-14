Kadın girişimcilerin başarısına anlamlı destek

“Güzelliğin Sınır Tanımayan Gücü” sloganıyla alışılmış güzellik kalıplarına meydan okuyan Sephora Türkiye, kadınların içlerindeki gücü ortaya çıkarmaya odaklandı. Sephora Türkiye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile kadın girişimcilerin iş hayatında aktif rol almasına destek olmayı hedeflediği projesi, Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nın eğitimlerini 11-13 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi.

Sephora Türkiye ve KAGİDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen program sürecinde başvuru yapan 200 aday arasından seçilen 31 kadın girişimci, alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları altında 3 gün süren online eğitim aldı.

Sephora’nın sektördeki 50 yıla aşkın uzmanlığını farklı alanlardaki konularla paylaşan Sephora Türkiye yöneticileri, kadın girişmcilerin yollarına ışık tutan eğitimler veren KAGİDER’in yönetim kurulu üyeleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı ve alanında ön plana çıkan bir çok değerli ismin sunumu ve anlatımı eşliğinde kadın girişimcilere girişimcilik hikayelerinde ilham kaynağı olacak bir program sunuldu.

phora Türkiye Pazarlama & E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya programın açılış konuşmasında ‘’Güzellik kavramına her zaman yapıcı, yenilikçi ve inovatif bir şekilde yaklaşan Sephora, bugün kendi sektöründe trendlerin ve dönüşümün öncüsü bir aşk markası… Geride bıraktığımız 50 yıllık tecrübeyi sadece renklerin gücüyle değil, aslında milyonlarca kadının hayata karşı olan güçlü ve cesaretli duruşuyla inşaa ettik. Global olarak hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle duyarlılığımızı gösteriyor, daha iyi daha sorumlu ve daha sürdürebilir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle pek çok farklı coğrafyada kadınların hayatlarına dokunarak, hayallerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerli duyguyu, kadın girişimcilere destek veren KAGİDER ile el ele vererek, daha da anlamlı bir platforma taşıdık. İlk’lerin markası olan Sephora olarak Türkiye’den başarı hikayeleri çıkarıp, Türk markalarını, girişimci kadınlarımızın hayata geçirdiği markaları güzellik topluluğumuza tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün sizlerle böyle bir ortamda bulunmaktan bende bir kadın olarak gurur ve mutluluk duyuyorum. ‘’dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: ‘’Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz. Kadının finansa erişim, pazara erişim, bilgi, network ve mentorluk eksiklikleri kadın girişimcinin önündeki engeller; İşte bu engelleri kaldırmak için biz de KAGİDER’de pek çok proje yürütüyoruz ve Sephora Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kozmetikte ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programımız da bizim için çok önemli’’ dedi.

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli ise konuşmasında ;

"KAGİDER Finansa erişim ve girişimci geliştirme strateji grubunda kadın girişimciler için finansal destekler, teşvikler, kaynakların yaratılması, işletmelerin kaynaklarını doğru yönetmesi, yatırımcı veya farklı kaynakları erişim için işlerinin sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Kadın girişimciler işlerini büyüttüğünde finansal kaynaklara erişiminin arttığını görüyoruz, bu sebeple Finansa Erişim grubu olarak girişimci geliştirme programlarını da yürütmekteyiz." dedi.

Programın ilk günü; marka olmanın önemi ve rol mollder paneli; ikinci günü Finansa , pazara erişim ve markalaşma başlığı altında kolay ticaret, finansal teşvikler, e-ticaret, lojistik, satın alma, marka ve medya yönetimi; üçüncü günü ise; Liderlik, Kurumsal ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Çevre Duyarlılığı, Kozmetikte Dış Ticaret prosedürleri, verilerin gücü konuları ele alındı.

3 gün süren eğitim programın ardından Sephora ve KAGİDER’in oluşturacağı jüri tarafından seçilecek 5 kadın girişimci, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartı ile tanıtım ve promosyon desteği ile sephora.com.tr’de satış imkanı elde etme fırsatı bulacak.