Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Kadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabı

İstanbul, 20 Mart () - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyesi beş kadın girişimci, deneyimlerini "Kendi Hikayesini Yazanlar" adlı kitapta anlatıyor. Kitapta, Gülsha Kozmetik Kurucusu & Genel Müdürü Gülşah Gürkan,...

Kadın girişimcilerden "Kendi Hikayesini Yazanlar" kitabı

İstanbul, 20 Mart () - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyesi beş kadın girişimci, deneyimlerini "Kendi Hikayesini Yazanlar" adlı kitapta anlatıyor.
Kitapta, Gülsha Kozmetik Kurucusu & Genel Müdürü Gülşah Gürkan, Happy İnsan Kaynakları & Omuz Omuza Engelsiz İnsan Kaynakları Kurucusu & Genel Müdürü Özgül Topkan Koruyan, MPM Gıda Kurucusu Pelin Özer, EDT Saglık Kurucusu & Genel Müdürü Dilşad Çelebi ve Artisan Grup Kurucu & Genel Müdür Özge Yılmaz deneyimlerini okurlarla paylaşıyor.
Girişimciliği ve özellikle kadın girişimcileri desteklediklerini belirten GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, bu kitapla birlikte birçok genç girişimciye ilham olmayı amaçladıklarını söyledi ve ekledi:
"Kadınların iş hayatında daha çok bulunmaları ve en önemlisi girişimci olmalarını teşvik etmek istiyoruz. İşte bu kitaptaki feyz verici hikayelerin ışığı, özünde güçlü bir çağrıdır. Bu kitap, kadın diye ayrım yapılarak ortaya koyulmadı. Esasen kendisini giri¬şimci olarak tanımlayan herkes, cinsiyet bağımsız yerküreyi değiştirmeye çabalayanlardır. Bu açıdan tüm ka¬dın ve erkek girişimcilere keyifle okuyacakları bir rehber kitap sunuyoruz." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328