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Kadın girişimcilerden Halepli bebeklere destek

Kadın girişimciler, Zeruj Alışveriş Festivali’nde 4 gün boyunca Kilis’te yaşayan ve çoğunluğunu Halepli mültecilerin oluşturduğu yardıma muhtaç 130 bin Suriyeli göçmene mama ve kıyafet bağışı yapılacak.

Kadın girişimcilerden Halepli bebeklere destek
Her festivalde ortalama 100 bin kişiyi ağırlayan Zeruj Alışveriş Festivali’nin 11.si, İstanbul Fuar Merkezi 11.hall’de başladı. 4 gün boyunca alışveriş için gelen misafirlerini ağırlayacak olan festivalde birçok muhafazakâr markanın giyim ve aksesuar ürünleri yer aldı. Birbirinden farklı başarı hikâyeleriyle festivalde yer alan 120 kadın girişimci, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı buldu. Aynı zamanda festival alanında 4 gün boyunca duracak tır ile Kilis’te yaşayan ve çoğunluğunu Halepli mültecilerin oluşturduğu yardıma muhtaç 130 bin Suriyeli göçmene mama ve kıyafet bağışı yapılacak.

Globalleşen ve internetin hâkim olduğu dünyada; azalan komşuluk, dostluk, birlik, kardeşlik duygularını beslemek adına festivaller düzenleyen Zeruj; ev hanımı veya öğrenciyken iş hayatına atılan kadınlara öncü oluyor. Düzenlediği organizasyonlarla kadın girişimcilere iş dünyasının kapılarını aralayan Zeruj; 11. Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 120 kadın girişimciyi ağırladı.

Aynı zamanda festival alanında 4 gün boyunca duracak tır ile Kilis’te yaşayan ve çoğunluğunu Halepli mültecilerin oluşturduğu yardıma muhtaç 130 bin Suriyeli göçmene mama ve kıyafet bağışı yapılacak. Özellikle savaşta aç kalan bebekler göz önünde bulundurularak “Bir Mama Bir Umut” sloganıyla harekete geçirilecek olan proje, Kilis Belediyesi işbirliğinde yürütülecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar çağrısına destek vermek amacıyla festival alanına kurulan ‘döviz bozdurma ofisi’ ile dolarını bozduranlar yüzde 10 indirim kazanacak.



Fuarın açılışı kadim Anadolu ezgilerinin sevilen ismi Züleyha Ortak’ın kemençe eşliğinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Lazca söylediği türkülerle gerçekleşti.

11.Zeruj Alışveriş Festivali organizatörü Zehra Özkaymaz düzenlediği festivallerinin hedeflerini şöyle açıklıyor: “Düzenlediğimiz festivaller sadece muhafazakâr kesime değil, herkese hitap ediyor. Amacımız tek çatı altında ayırım yapmadan genci yaşlısı, kadını erkeği, yetimi öksüzü herkesin keyifli vakit geçirmesini sağlayıp, festivalimizden güler yüzle evlerine uğurlamak. Festivalde her birinin ayrı bir başarı hikâyesi olan 120 kadın girişimcimiz yer alıyor. Amacımız başarılı kadın girişimcilerimizin dünya markası olmalarına destek vermek istiyoruz. Onlar hem göz nuru el emeği ürünlerini tanıtıyorlar, hem de başarılarını paylaşıyorlar. Düzenlediğimiz festivaller bir alışverişi şöleni içinde geçiyor ama daha önemlisi kardeşliği, sevgiyi ve birlikteliği vurguluyor.’’
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