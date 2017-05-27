Kadın girişimci makaron merakıyla işyeri sahibi oldu

MANİSA'da yaşayan kadın girişimci 31 yaşındaki İlkay Yankılıç, evinde çocukları ve misafirleri için yaptığı Fransız tatlısı makaronla işyeri sahibi oldu. Evinde yaptığı makaronu internetten ülkenin birçok yerine gönderen Yankılıç, 'Makarons Bella' adlı işyerini açarak iş hayatına atıldı.Evli ve bir çocuk annesi İlkay Yankılıç, Fransız tatlısı makarona merak saldı. Makaronları önce çevresindeki insanlar için yapan Yankılıç, bunu ticarileştirdi. İzmir'de eğitim de alan Yankılıç, 'Makarons Bella' ismiyle açtığı internet sitesinden yaptığı birbirinden renkli makaronları satmaya başladı. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan Yankılıç, ürünü yurtdışına da gönderdi. Yankılıç işi geliştirdi, Şehzadeler İlçesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde dükkan açtı. Kadın girişimcinin işyerinin açılış kurdelesini Şehzadeler Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve davetliler kesti.Makarons Bella isminin marka tescilini de alan Yankılıç, "Makaron yumurta akı, şeker ve bademle yapılıyor. Evimde yaptıklarımı insanlar çok beğendi. Kendimi geliştirmek için eğitim aldım. Bir internet sitesi açtım, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden sipariş geldi. Türkmenistan'dan istediler, oraya da gönderdim. Birbirinden renkli ve lezzetli makaronları yapmaktan çok keyif aldım. Misafirlerime yaptığım tatlı şimdi işim oldu. Kendi işyerimi açtım" diye konuştu.

FOTOĞRAF