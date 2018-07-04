Junioshow kapılarını beşinci kez açtı

BURSA Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', beşinci kez kapılarını açtı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, 110 firma stant açtı. Fuarda, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi. Fuar kapsamında, BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe sürdürdüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'nin (Ur-Ge) yanı sıra TÜYAP'ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 50 ülkeden 1000'e yakın yabancı alıcı, Bursa'ya gelmeye başladı.

Uluslararası alanda rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda BTSO'nun fuarcılık çalışmalarıyla sektörlere önemli bir güç kattığına değinen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, "Bursa, bebe çocuk konfeksiyonu üretiminin en önemli kentlerinden bir tanesi. Ancak sadece iyi ürün üretmek pazar başarısı için artık yeterli olmuyor. Firmalarımızın iyi pazarlama ve satış stratejilerine sahip olmaları, fuarlarda yer almaları gerekiyor. Özellikle fuarlar, firmalarımızın dış pazarlarda var olabilmeleri ve ürünlerini pazara tanıtabilmeleri için en önemli araçlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

FUAR YÜZDE 25 BÜYÜME İLE KAPILARINI AÇTI

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 'Junioshow' fuarının kısa süre içerisinde sektörde bir marka haline geldiğini söyledi. 5'inci kez düzenlenen fuarın, geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen fuara göre yüzde 25 büyüdüğünü dile getiren Ersözlü, bu büyümenin fuarın başarısının bir göstergesi olduğunu belirtti.

SEKTÖRÜN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ise konuşmasında, fuarların sektörün ve Bursa'nın tanıtımına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

'JUNIOSHOW SEKTÖRÜN GÜCÜNÜN BİR RESMİ'

'Junioshow'un sektörün gücünün bir resmi olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD'a fuarın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün önemli bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı da Bursa'nın bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe iddialı bir şehir olduğunu söyledi.



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