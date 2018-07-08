BEBE ve çocuk konfeksiyonu sektörünün üretim üssü Bursa’da sektörün önemli buluşmalarından Junioshow Fuarı sona erdi. Yaklaşık 55 ülkeden binden fazla yabancı alıcının, firmalarla buluştuğu fuarı, 4 günde 12 bine yakın kişi ziyaret etti.​Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) destekleriyle hazırlanan bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin attığı Junioshow Fuarı, sektöre güç katmaya devam ediyor. 4-7 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan fuarda 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi. Fuara, BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP’ın girişimleriyle 55 ülkeden binden fazla yabancı alıcı geldi.Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’nin başkenti konumundaki Bursa’da sektör temsilcileri, Junioshow Fuarı ile dünyaya açılmaya devam etti. Fuara Kanada’dan Gana’ya, Rusya’dan İngiltere’ye, Kazakistan’dan Cezayir’e kadar birçok farklı ülkeden, uluslararası alanda marka değeri yüksek firmalar katılım sağladı. 4 gün boyunca yoğun iş görüşmelerinin yapıldığı fuar ile Bursalı sektör temsilcileri, 2018 yılının ikinci yarısına moralli başladı. Fuara, yurt dışından alıcıların yanı sıra yurt içinden 45’e yakın şehirden ziyaretçi geldi.'SEKTÖRÜN İHRACAT İŞTAHI YÜKSEK'BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa’nın marka bir kent olduğunu belirterek, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Ur-Ge projeleriyle sektörün kabuğunu kırarak, çıtasını yükselttiğini vurguladı. Bursa ekonomisinin ihracatına büyük katkı sağlayan bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün her geçen yıl dış ticaret hacmini artırdığını ifade eden Burkay, “2016 yılında Ur-Ge firmalarımızın yüzde 116’lık artışı, sektörün ihracat noktasındaki kararını ortaya koyuyor. 2017 yılında sektör Bursa ölçeğinde yüzde 7.1 ihracat artışa gerçekleştirirken, BTSO’nun Ur-Ge üyesi firmalarımızın ihracat artışı yüzde 40’un üzerinde oldu. Bu performans, firmalarımızın ihracat iştahını bizlere gösteriyor” dedi.'JUNIOSHOW ARTIK BİR DÜNYA MARKASI'Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Burkay, özellikle Junioshow Fuarı’nın sektörün dünyaya açılmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. Fuarın sadece Bursa ve Türkiye’de değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyon haline geldiğini belirten Burkay, “Bu başarının arkasında bu projelere sahip çıkan sektör temsilcilerinin katkısı çok büyük. Katma değerli ve tasarım odaklı üretimleriyle marka olan Bursalı firmalarımız, Ur-Ge projeleriyle rekabetçiliğini güçlendirmenin yanı sıra yurt dışı programlarıyla küresel arenada bir oyuncu haline geldi. Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda yılda iki kez düzenlediğimiz fuarın meyvelerini önümüzdeki yıllarda da toplamaya devam edeceğiz. BTSO olarak sektörümüzün ihracat odaklı büyümesine yeni organizasyonlarla öncülük etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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