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Juncker: Anlaşmasız Brexit’in sorumluluğu Birleşik Krallık'ta
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması durumunda tüm sorumluluğun ülkeye ait olduğunu belirtti. Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in...
EKONOMİ 27.09.2019, 10:29
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması durumunda tüm sorumluluğun ülkeye ait olduğunu belirtti.
Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in bir anlaşma oluşturmak için elinden geleni yaptığını ancak bir anlaşma oluşturulamaması durumunda tüm sorumluluığu8n Birleşik Krallık’a ait olacağını söyledi ve ekledi, “Serbest ticaret için bir anlaşma yapmayı hem istiyoruz, hem de buna ihtiyacımız var. Ancak bu bazı İngilizlerin hayal ettiği gibi kendi kendine olmayacak. Benim görev dönemimde imzalanan kimi anlaşmalar yılllarca süren çabalar sonucu elde edildi.”
Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in bir anlaşma oluşturmak için elinden geleni yaptığını ancak bir anlaşma oluşturulamaması durumunda tüm sorumluluığu8n Birleşik Krallık’a ait olacağını söyledi ve ekledi, “Serbest ticaret için bir anlaşma yapmayı hem istiyoruz, hem de buna ihtiyacımız var. Ancak bu bazı İngilizlerin hayal ettiği gibi kendi kendine olmayacak. Benim görev dönemimde imzalanan kimi anlaşmalar yılllarca süren çabalar sonucu elde edildi.”
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