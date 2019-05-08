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JPMorgan Çinli fon yönetim şirketinin kontrol hisselerini alıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Uluslararası bankacılık ve finansal yatırım şirketi JPMorgan, Çin Uluslararası Fon Yönetimi şirketindeki payını yüzde 51’e yükselterek kontrol hisselerine sahip olacağını duyurdu. Financial...

JPMorgan Çinli fon yönetim şirketinin kontrol hisselerini alıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Uluslararası bankacılık ve finansal yatırım şirketi JPMorgan, Çin Uluslararası Fon Yönetimi şirketindeki payını yüzde 51’e yükselterek kontrol hisselerine sahip olacağını duyurdu.
Financial Times’ın haberine göre, Çin Uluslararası Fon Yönetimi şirketinin kontrol hisselerine sahip Shanghai International Trust 'ın, şirketteki yüzde 2.0’lik hissesini satacağını duyurması üzerine, JPMorgan, söz konusu hisseleri satın alarak, şirketteki hisse payını yüzde 51’e yükseltecek.
Habere göre, JPMorgan planlanan satınalmayı resmi olarak açıklamadı; ancak, şirketteki hisselerini artırım planlarını daha önceden duyurmuştu. Şirketin satışa çıkan hisseleri için bugün başlayan teklif verme süreci 4 Haziran’da sona erecek.
Çin’de resmi düzenlemelere göre yabancı ortaklar, bir iş ortaklığının söz konusu olduğu durumlarda hisselerini yüzde 51'e kadar yükseltebiliyorlar. JPMorgan’ın şirketin yüzde 2.0'lik hissesini alması durumunda Çin’de kontrol hissesine sahip ilk kurum olacağı duyuruldu.

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