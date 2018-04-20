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 JPMorgan borç ihracında blok zinciri teknolojisi test etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JPMorgan Chase & Co, Ulusal Kanada Bankası ve diğer büyük şirketlerle, kredi kullandırma başta olmak üzere, finansal işlemlerini gerçekleştirmek için...

 JPMorgan borç ihracında blok zinciri teknolojisi test etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JPMorgan Chase & Co, Ulusal Kanada Bankası ve diğer büyük şirketlerle, kredi kullandırma başta olmak üzere, finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bankada geliştirilen blok zinciri platformunu test etti.
JPMorgan'dan Cuma günü yapılan açıklamada, Çarşamba günü gerçekleştirilen testte, Kanada Ulusal Bankası’nın 150 milyon dolarlık işlemi yapıldı. Açıklamaya göre, testte kullanılan Quorum blok zinciri teknolojisi JPMorgan bünyesinde geliştirildi.
Yapılan deneyde ayrıca ABD merkezli bir yatırım bankası olan Goldman Sachs Group’un fon yönetimi kolu olan Goldman Sachs Valık Yönetimi, ABD merkezli önde gelen ilaç şirketi Pfizer Inc ve çeşitli yatırımcılar da yer aldı.
Kanada Ulusal Bankası Yapay Zekâ, Risk Sermayesi ve Blok Zinciri Teknolojileri Kıdemli Başkan Yardımcısı David Furlong konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Blok zinciriyle ilgili teknolojilerin, finansal hizmetler endüstrisine çok büyük değişimler getirecek büyük bir potansiyeli bulunuyor” dedi.
JPMorgan Blok Zinciri Girişimleri Başkanı Umar Farooq ise verdiği bir röportajda, henüz ilk evrelerinde olsa da JPMorgan’ın Quorum’un yeniden yapılandırılmasına sıcak baktığını çünkü tekolojinin dış ilgili büyük bir bazda arttırdığını vurguladı.

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