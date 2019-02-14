Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Şubat () - ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. CNBC’de yer alan habere göre bankanın, “JPM Coin” ismi verilen söz konusu kripto para biriminin müşteriler...

JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmek için çalışmalara başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Şubat () - ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
CNBC’de yer alan habere göre bankanın, “JPM Coin” ismi verilen söz konusu kripto para biriminin müşteriler arasındaki toptan satış ödemelerinde kullanılması amacıyla test aşamasında olduğu belirtilirken, JP Morgan blockchain yetkilisi Umar Farooq, kurumsal adaptasyonun artmasıyla JP Morgan’ın kripto para birimleri ödeme sistemini cihazlara dayalı ödemelerde de kullanmasının gerekebileceğine dikkat çekti ve normalde havale yoluyla büyük müşterilere yapılan ve bazen bir günden uzun süren uluslararası ödemelerin söz konusu projeyle günün her saatinde gerçekleşebileceğini belirtti. Söz konusu denemelerin başarılı olması durumunda JPM Coin bankacılıkta dijital para birimleri kapsamında ilk uygulama olacak.
Blockchain teknolojilerini en çok eleştiren isimlerden olan JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Ocak ayında yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerinin yalnızca “kapitalizm sonrası bir distopyada” işe yarayabileceğini söylemişti.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328