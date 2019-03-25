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JP Morgan / Feroli: Boeing 737 Max sorunu ABD ekonomisini küçültebilir

Erkan Öz / İstanbul, 25 Mart () - JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, Boeing’in mevcut sorunları makul bir zamanda çözümleyememesi ve 737 Max üretiminin uzun bir süre durması halinde, ülke ekonomisinin (gayrisafi yurtiçi hasıla) "yüzde 0.15...

JP Morgan / Feroli: Boeing 737 Max sorunu ABD ekonomisini küçültebilir

Erkan Öz / İstanbul, 25 Mart () - JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, Boeing’in mevcut sorunları makul bir zamanda çözümleyememesi ve 737 Max üretiminin uzun bir süre durması halinde, ülke ekonomisinin (gayrisafi yurtiçi hasıla) "yüzde 0.15 düzeyinde bir daralma" yaşayabileceği uyarısı yaptı.
Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen iki kazanın ardından tüm dünyada Boeing 737 Max uçaklarının uçuşları durdurulmuştu.
Feroli’ye göre kısa vadede, 737 Max üretimi devam ettiği için satışlar gerçekleştirilemese bile ekonomide bir küçülme söz konusu olmayacak. Üretilip satılamayan uçaklar stoklara eklendiğinde milli gelir hesabı içerisinde yer alıyor.
Buna karşılık, yoğun sipariş iptalleri yaşanması ve 737 Max üretiminin uzun süre durdurulması halinde yeni bir ürün meydana getirilmediği ve kapasitede düşüş yaşanacağı için milli gelir küçülebilir.
Endonezya’ya ait hava yolu şirketi Garuda Indonesia 737 Max siparişlerini iptal eden ilk şirket oldu. Garuda Cuma günü yaptığı açıklamada, Boeing’ten 6 milyar dolar değerinde 49 adet 737 Max 8 siparişinin iptalini talep etti.

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