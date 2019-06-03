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JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan’ın altyapı yatırım şirketi Infrastructure Invenstments Fund (IIF) El Paso Electric Company (EPE) ile hisse başına 68.25...

JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan’ın altyapı yatırım şirketi Infrastructure Invenstments Fund (IIF) El Paso Electric Company (EPE) ile hisse başına 68.25 dolar üzerinden anlaşarak, firmayı, güncel borçlarıyla birlikte 4.3 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
JP Morgan’ın teklifi EPE hissedarlarının onayına sunulduktan sonra, gereken izinlerin alınmasıyla 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
El Paso Electric CEO’su Mary Kipp, büyüyen enerji hitayacı karşısında IIF’in, hem bölge hem de EPE ideal bir ortak olacağını düşündüklerini söyleydi ve ekledi, “Bu işbirliği hem müşterilerimize, hem hissedarlarımıza, hem de çalışanlarımıza fayda sağlayacak. Bu firmamızı yerel ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için bir hamle.”
Anlaşma kapsamında, tüm EPE çalışanları işlerine devam edecek ve firmanın merkezi Teksas’ta kalacak. IFF ve EPE ayrıca 20 yıl boyunca Toplumsal Ekonomik Sürdürebilirlik Fonu oluşturarak 20 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapma konusunda da anlaştılar
 

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